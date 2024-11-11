Белоусов проинспектировал группировку «Днепр» в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с визитом войсковую группировку «Днепр» в зоне СВО и провёл там совещания с командованием на тему деятельности противника. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ.

Андрей Белоусов в штабе «Днепра» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Андрей Белоусов <...> заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — сказали там.

В ходе совещания главкому доложили об особенностях применения отчественных беспилотников. Командующий группировкой Михаил Теплинский рассказал руководству о выполнении боевых задач в зоне ответственности. Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу».