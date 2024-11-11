Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 10:54

Белоусов проинспектировал группировку «Днепр» в зоне спецоперации

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил с визитом войсковую группировку «Днепр» в зоне СВО и провёл там совещания с командованием на тему деятельности противника. Об этом доложила пресс-служба Минобороны РФ.

Андрей Белоусов в штабе «Днепра» в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны России

«Андрей Белоусов <...> заслушал доклады командования по текущей обстановке, обеспечению войск в зоне проведения специальной военной операции и характеру действий противника», — сказали там.

В ходе совещания главкому доложили об особенностях применения отчественных беспилотников. Командующий группировкой Михаил Теплинский рассказал руководству о выполнении боевых задач в зоне ответственности. Глава российского военного ведомства высоко оценил результаты боевой работы и вручил военнослужащим ордена Мужества, знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест IV степени, медали «За отвагу».

Появилась сводка о кровавых потерях ВСУ за неделю
Появилась сводка о кровавых потерях ВСУ за неделю

Недавно генерал-полковник Михаил Теплинский на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым рассказал, что новый тяжелый грузовой квадрокоптер, который был поставлен в группировку «Днепр», ежедневно демонстрирует свою эффективность.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВС РФ
  • Андрей Белоусов
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar