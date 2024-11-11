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11 ноября, 10:38

Командующий похвалил новый тяжёлый грузовой коптер, поставленный в группировку «Днепр»

Генерал Теплинский: Новый грузовой коптер оправдывает себя на СВО ежесуточно 

Новый тяжелый грузовой квадрокоптер, который был поставлен в группировку «Днепр», ежедневно демонстрирует свою эффективность. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым.

Министр провел рабочее совещание на пункте управления группировки, где заслушал отчеты командования о текущей ситуации.

«Мы получили 20 комплектов и сейчас продолжаем сотрудничество с заводом-изготовителем. Он оправдывает себя каждый день», — отметил Теплинский, демонстрируя новый беспилотник.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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