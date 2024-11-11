Командующий похвалил новый тяжёлый грузовой коптер, поставленный в группировку «Днепр»

Новый тяжелый грузовой квадрокоптер, который был поставлен в группировку «Днепр», ежедневно демонстрирует свою эффективность. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым.

Министр провел рабочее совещание на пункте управления группировки, где заслушал отчеты командования о текущей ситуации.