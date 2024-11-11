Командующий похвалил новый тяжёлый грузовой коптер, поставленный в группировку «Днепр»
Генерал Теплинский: Новый грузовой коптер оправдывает себя на СВО ежесуточно
Новый тяжелый грузовой квадрокоптер, который был поставлен в группировку «Днепр», ежедневно демонстрирует свою эффективность. Об этом сообщил командующий группировкой генерал-полковник Михаил Теплинский на встрече с министром обороны Андреем Белоусовым.
Министр провел рабочее совещание на пункте управления группировки, где заслушал отчеты командования о текущей ситуации.
«Мы получили 20 комплектов и сейчас продолжаем сотрудничество с заводом-изготовителем. Он оправдывает себя каждый день», — отметил Теплинский, демонстрируя новый беспилотник.
Ранее Life.ru писал, что российские FPV-дроны разнесли пункт управления ВСУ под Харьковом. Также был нанесён удар по местам хранения и запуска ударных беспилотников ВСУ.
Kandinsky 3.1 / Life.ru