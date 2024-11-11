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11 ноября, 10:50

МВД России объявило в розыск украинского депутата Витко по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского депутата Артёма Витко. Его данные появились на официальном сайте ведомства.

Не уточняется, по какой статье Уголовного кодекса РФ он разыскивается.

Витко родился 31 января 1983 года в Праге и с 2018 года находится под санкциями России. С 2014 года он является сторонником Радикальной партии Олега Ляшко и возглавлял батальон «Луганск-1», который участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстрелах пригородов Луганска. Оран

26 января 2015 года Витко вместе с Дмитрием Линько напал на члена российской делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также его заместителя Ивана Мельникова, что произошло перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нападение было оправдано поддержкой летчицы Надежды Савченко, которая находилась в плену в России.

МВД объявило в розыск редактора Doxa* Дарью Манжуру по уголовной статье
МВД объявило в розыск редактора Doxa* Дарью Манжуру по уголовной статье

А ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскрыл, за что шеф Пентагона дал взятку Зеленскому. По его словам, Ллойду Остину пришлось буквально подкупить комика-президента, чтобы он был более сговорчивым.

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Life.ru

Марина Фещенко
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