МВД России объявило в розыск украинского депутата Витко по уголовной статье

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинского депутата Артёма Витко. Его данные появились на официальном сайте ведомства.

Не уточняется, по какой статье Уголовного кодекса РФ он разыскивается.

Витко родился 31 января 1983 года в Праге и с 2018 года находится под санкциями России. С 2014 года он является сторонником Радикальной партии Олега Ляшко и возглавлял батальон «Луганск-1», который участвовал в захвате Лисичанска, Рубежного и Северодонецка, а также в обстрелах пригородов Луганска. Оран

26 января 2015 года Витко вместе с Дмитрием Линько напал на члена российской делегации и лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также его заместителя Ивана Мельникова, что произошло перед открытием зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Нападение было оправдано поддержкой летчицы Надежды Савченко, которая находилась в плену в России.