Срочно в полицию: Россиянам объяснили, что делать при потере ключа от автомобиля
Эксперт Альсултанов рекомендовал обращаться в полицию при потере ключа от авто
Автомобиль должен быть заранее оборудован современными средствами защиты, потому что при потере ключа возрастает риск угона. Тем не менее, даже собственную машину не нужно пытаться вскрыть её без ключа и заводить двигатель, потому что механические повреждения потребуют ремонта, уточнили эксперты.
«Лучше обратиться в официальный дилерский центр, подтвердить право собственности на автомобиль и получить дубликат ключей. Если документов нет в наличии, владельцу автомобиля достаточно показать ПТС в электронном виде», — отметили они в беседе с RG.ru.
В свою очередь, автоэксперт Ислам Альсултанов призвал не разбивать стёкла и не ломать замки. Он рекомендовал водителям обращаться в полицию, так как ключи могут быть не потеряны, а украдены. В этом случае при угоне транспортного средства можно рассчитывать на компенсацию от страховой компании, подчеркнул специалист.
Ранее водителям рассказали, на что обратить внимание при выборе антифриза, чтобы отличить оригинал от подделки. Эксперты рекомендовали изучить упаковку и этикетку товара.
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