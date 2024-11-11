Путин на встрече с главой Северной Осетии Меняйло указал на дефицит яблок в РФ

Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло. В ходе разговора лидер РФ указал на сохранение дефицита яблок в стране.

Путин встретился с главой Северной Осетии. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

Руководитель региона доложил президенту о социально-экономическом развитии региона. В частности, речь шла о о строительстве второй очереди терминала внутренних авиалиний международного аэропорта во Владикавказе, реконструкции систем водоснабжения в регионе, работах по установке канатных дорог на курорте «Мамисон» и строительстве дороги в обход Владикавказа.

«Отдельно обсуждались меры поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. В зону СВО отправлено более 1,5 тысячи тонн грузов», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Меняйло отметил, что в республике находится «самый большой яблоневый сад на Юге России — 1 500 гектаров». Путин в ответ на это заявил, что дефицит всё равно имеется и есть куда есть развиваться.