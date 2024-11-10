Американцы запали на российский шоколад: поставки увеличились в 3,5 раза

С начала года по сентябрь экспорт шоколада из России в США увеличился в 3,5 раза. За это время сладостей продали на сумму 1,7 миллиона долларов. Для сравнения — в прошлом году стоимость экспортированного шоколада за аналогичный период составила всего $488,5 тысячи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой информацию американской статистической службы.

Уточняется, что США являются крупнейшим потребителем шоколада в мире. В этом году они увеличили закупки почти на 20%, приобретя шоколада на рекордную сумму — 3,5 миллиарда долларов. В основном сладость ввозится в Соединённые Штаты из Канады — в этом году экспорт достиг $1,9 млрд, что на треть больше, чем в 2023-м.

Также на 20% увеличились поставки шоколада из Мексики и Бельгии. Импорт немецкого шоколада остался на прежнем уровне и составляет $147 млн. Кроме того, в пятёрку лидеров по поставкам шоколада в США вошла Польша. Однако её показатели снизились на 8% и составили $93,3 млн.