Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов, цеху по производству компонентов и месту испытаний оперативно-тактических ракет «Сапсан» ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также, по информации Минобороны, были атакованы цехи производства, склады и места подготовки ударных беспилотников, арсеналы, склады с горючесмазочными материалами, логистический центр ВСУ, а также концентрации личного состава и техники противника в 133 районах.

Средства противовоздушной обороны сбили четыре французские управляемые авиационные бомбы Hammer и 39 беспилотных летательных аппаратов конструкции самолета.

Всего же с начала специальной операции уничтожены 648 самолетов, 283 вертолета, 35 551 беспилотник, 585 зенитных ракетных комплексов, 19 167 танков и бронемашин, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 17 673 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 28 157 единиц специальной техники, подытожили в российском военном ведомстве.