Под Петербургом нашли мешок с человеческими костями
В Ленобласти обнаружили мешок с человеческими костями, возбуждено уголовное дело
В Ленинградской области нашли мешок с человеческими костями. Как сообщает 78.ru, страшную находку сделали в массиве карьера «Мяглово» во Всеволожском районе.
Следователи работают на месте обнаружения мешка с костями в Ленинградской области. Видео © Telegram / Следком47
Скелетированные останки человека в полиэтиленовом мешке обнаружили в канаве у поворота на СНТ «Уткина заводь» в километре от Колтушского шоссе. На место прибыл наряд полиции и увидел тёмную брезентовую сумку на молнии, где находились останки человека со светлыми волосами. Из-за плохого состояния возраст и пол не представляется возможным. Уточняется, что на правой кисти есть золотое кольцо с камнями.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее Life.ru писал, что человеческий скелет нашли под полом бывшего супермаркета в Петербурге. По словам местных жителей, магазин без объяснения причин перестал работать год назад.
Telegram / Следком47