Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 12:22

Под Петербургом нашли мешок с человеческими костями

В Ленобласти обнаружили мешок с человеческими костями, возбуждено уголовное дело

В Ленинградской области нашли мешок с человеческими костями. Как сообщает 78.ru, страшную находку сделали в массиве карьера «Мяглово» во Всеволожском районе.

Следователи работают на месте обнаружения мешка с костями в Ленинградской области. Видео © Telegram / Следком47

Скелетированные останки человека в полиэтиленовом мешке обнаружили в канаве у поворота на СНТ «Уткина заводь» в километре от Колтушского шоссе. На место прибыл наряд полиции и увидел тёмную брезентовую сумку на молнии, где находились останки человека со светлыми волосами. Из-за плохого состояния возраст и пол не представляется возможным. Уточняется, что на правой кисти есть золотое кольцо с камнями.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Назначены необходимые экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Россиянин зверски убил друга и 2 недели прятал его тело в диване
Россиянин зверски убил друга и 2 недели прятал его тело в диване

Ранее Life.ru писал, что человеческий скелет нашли под полом бывшего супермаркета в Петербурге. По словам местных жителей, магазин без объяснения причин перестал работать год назад.

Обложка ©

Telegram / Следком47

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar