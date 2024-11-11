Под Петербургом нашли мешок с человеческими костями

Скелетированные останки человека в полиэтиленовом мешке обнаружили в канаве у поворота на СНТ «Уткина заводь» в километре от Колтушского шоссе. На место прибыл наряд полиции и увидел тёмную брезентовую сумку на молнии, где находились останки человека со светлыми волосами. Из-за плохого состояния возраст и пол не представляется возможным. Уточняется, что на правой кисти есть золотое кольцо с камнями.