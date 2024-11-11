Ирландии надоело платить за «пустые койки» для беженцев с Украины

Беженцев с Украины, приехавших в Ирландию, выселяют из выделяемого государством жилья, если они не проживают в нём. Об этом сообщает телеканал RTE со ссылкой на источник в Департаменте по делам детей, равенства, инвалидности, интеграции и молодёжи.

«Теперь люди могут уехать на одну ночь или больше только в «исключительных обстоятельствах», которые должны быть одобрены группой по временному размещению в условиях кризиса на Украине при департаменте интеграции», — говорится в материале.

В департаменте также пояснили, что отсутствие проживающих в жилплощади без объяснения причины и согласования отъезда будет рассматриваться как отказ в срочном размещении. В материале отмечается, что государство таким образом избегает ситуации с тратой бюджетных средств на «пустые койки».

Также телеканал уточнил, что действие положения об «отсутствии» было приостановлено в 2023 году. Таким образом, украинцы могли беспрепятственно в течение полугода уезжать на срок до семи дней. Тогда же количество украинских беженцов достигло максимума и составило 60 тысяч человек на октябрь прошлого года. Однако с тех пор сократилось почти вдвое и сейчас составляет примерно 32 тысячи человек.