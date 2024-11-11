Ученые в КНР установили, что 6G-излучение ухудшает репродуктивные функции мышей

Исследователи из Медицинского университета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) выяснили, что излучение сетей связи шестого поколения (6G) может временно негативно влиять на репродуктивную функцию мышей. Показатели отрицательные даже на допустимом стандартами уровне, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Эксперты изучили терагерцовые волны, которые лежат в основе 6G. Выяснилось, что они повреждают ткани семенников при определённой мощности. Спустя пять минут такого излучения на репродуктивных органах мышей появлялось воспаление, которое приводило к снижению способности ориентироваться, а значит, это может снизить фертильность. Спустя сутки показатели возвращались в норму.