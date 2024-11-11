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11 ноября, 14:12

Появилось видео задержания подельников петербургского ректора по делу о незаконной миграции

МВД: В Петербурге ректора вуза задержали за организацию незаконной миграции

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали девятерых человек по подозрению в организации канала незаконной легализации мигрантов. За определённую сумму денег злоумышленники выдавали учебные визы и оформляли фиктивные браки. Среди задержанных — ректор частного университета, передаёт официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девятерых граждан из Петербурга и Ленобласти подозревают в организации незаконной миграции. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сообщники искали иностранцев, которые желали продлить своё пребывание на территории России. Для получения разрешительных документов им предлагалось оформить учебные визы без реального обучения в вузе или заключить фиктивный брак, а также осуществить незаконную постановку на миграционный учёт», — написала Волк.

Стоили такие услуги от 10 до 130 тысяч рублей.

В результате обыска сотрудники Росгвардии нашли множество доказательств, которые подтверждают причастность задержанных к преступлениям. Среди них — 760 тысяч рублей, списки студентов, документы и компьютерная техника. Троих фигурантов заключили под стражу, а остальным избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

Напомним, что накануне стало известно, что ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александр Борзова обвиняют в организации незаконной миграции «студентов» из арабских стран. Предварительно, он оформлял фиктивные приглашения на учёбу гражданам Египта и Сирии.

20 тысяч мигрантов будут депортированы из России
20 тысяч мигрантов будут депортированы из России
Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Полина Никифорова
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