Ректора СПбРСИ Борзова обвинили в организации незаконной миграции
Александр Борзов. Обложка © szu.ru
Ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института обвиняют в организации незаконной миграции «студентов» из арабских стран.
По информации SHOT, Александра Борзова обвиняют в том, что он оформлял фиктивные приглашения на учёбу гражданам Египта и Сирии. На них оформлялись все необходимые документы, однако никакого обучения не планировалось.
Борзов был арестован 7 ноября на два месяца. Его обвиняют по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Ему грозит до семи лет тюрьмы. Вместе с ним были арестованы два его сообщника.
Ранее стало известно о деле против ректора Балтийского федерального университета Александра Фёдорова. Напомним, информация о задержании Фёдорова 9 июля, в самом университете её достаточно быстро подтвердили, отметив при этом, что вуз продолжает штатно работать, а ситуация с ректором не скажется на ходе приёмной кампании. Впоследствии в СК РФ сообщили, что Фёдоров и его заместительница Елена Мялкина подозреваются незаконном присвоении суммы свыше 18 миллионов рублей. Оба стали фигурантами уголовного дела о хищении и растрате средств с использованием служебного положения. Фёдорова отправили в СИЗО.