В Москве мальчик захотел заварить чай в самоваре, но случайно отрубил себе палец при колке дров

В Москве 12-летний мальчик решил порадовать родителей, приготовив им чай в настоящем самоваре, однако во время колки дров по неосторожности отрубил себе палец. Пострадавшего госпитализировали в столичную больницу, где хирурги провели успешную операцию. Об этом сообщается в телеграм-канале «Московская медицина».

В Москве мальчик по неосторожности отрубил себе палец при колке дров. Фото © Telegram / Московская медицина

«Когда один из ударов пришёлся мимо, [мальчик] даже сначала не почувствовал боли. Увидев на полу отрубленный мизинец, ребёнок сильно испугался и сразу же позвонил маме», — говорится в сообщении.

В столичной больнице пострадавшему постепенно соединили кости, сухожилия, а также сгибатели и разгибатели пальца. Наиболее сложным оказался микрохирургический этап операции, во время которого мальчику сшивали нервы и сосуды. Трудоёмкий процесс завершился успехом, в дальнейшем палец подростка будет срастаться как обыкновенный перелом. Максима выписали и отправили домой, врачи дают положительный прогноз касательно реабилитации.