Сотрудникам квеста в Москве, где ранили студентку, было запрещено иметь оружие

Сотрудникам московского квеста запрещено было использовать оружие. Аниматор принёс на работу травмат самовольно. По данным SHOT , такова версия 28-летней хозяйки квеста Юлии Ц. Девушка купила бизнес полтора года назад и, по её словам, сразу запретила использовать какое-либо оружие: включая пистолеты и бензопилы.

Всего у Юлии в подчинении четыре человека, 25-летний Влад И. устроился всего месяц назад. Хозяйка заявила, что не в курсе, откуда он взял травмат, из которого выстрелил в шею 19-летней Полине К. Выстрел произошёл всего в 30 см от лица девушки, она получила ожог и травму шеи. Но её жизни ничего не угрожает, врачи отпустили её лечиться домой. С аниматором и хозяйкой квеста работает полиция.