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11 ноября, 13:01

Сотрудникам квеста в Москве, где ранили студентку, было запрещено иметь оружие

Сотрудникам московского квеста запрещено было использовать оружие. Аниматор принёс на работу травмат самовольно. По данным SHOT, такова версия 28-летней хозяйки квеста Юлии Ц. Девушка купила бизнес полтора года назад и, по её словам, сразу запретила использовать какое-либо оружие: включая пистолеты и бензопилы.

Девушка, пострадавшая на квесте в Москве, и сам аниматор-виновник. Коллаж © SHOT

Девушка, пострадавшая на квесте в Москве, и сам аниматор-виновник. Коллаж © SHOT

Всего у Юлии в подчинении четыре человека, 25-летний Влад И. устроился всего месяц назад. Хозяйка заявила, что не в курсе, откуда он взял травмат, из которого выстрелил в шею 19-летней Полине К. Выстрел произошёл всего в 30 см от лица девушки, она получила ожог и травму шеи. Но её жизни ничего не угрожает, врачи отпустили её лечиться домой. С аниматором и хозяйкой квеста работает полиция.

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Напомним, в Москве актёр квеста выстрелил из пистолета в шею посетительницы. По данным Life.ru, это произошло во время интерактивной игры. Пострадавшую отвезли в больницу, у неё ожог шеи.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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