Квест «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» закончился для москвички ранением и больницей
В Москве актёр квеста выстрелил из пистолета в посетительницу
Актёр квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы. По данным SHOT, это произошло во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Измайлово.
Актёр работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощённого пистолета в непосредственной близости от лица 19-летний посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у неё ожог шеи. В ситуации разбирается полиция.
А ранее три участника хоррор-квеста «Дитя тьмы 2. Дом кукольщика» в Башкирии случайно выпали со второго этажа. Оказалось, что актёр загнал студентов к окну электрошокером. Те, испугавшись, облокотились на стекло, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам одного из пострадавших, участники квеста думали, что полёт из окна — это часть задания.
ТАСС / Михаил Гребенщиков/РБК