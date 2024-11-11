Квест «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» закончился для москвички ранением и больницей

Актёр квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы. По данным SHOT, это произошло во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Измайлово.

Актёр работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощённого пистолета в непосредственной близости от лица 19-летний посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у неё ожог шеи. В ситуации разбирается полиция.