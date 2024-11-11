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11 ноября, 12:42

Квест «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» закончился для москвички ранением и больницей

В Москве актёр квеста выстрелил из пистолета в посетительницу

Актёр квеста в Москве выстрелил из пистолета в шею посетительницы. По данным SHOT, это произошло во время интерактивной игры «Последняя экскурсия. Выжить любой ценой» в Измайлово.

Актёр работал там всего месяц, именно он сделал выстрел из охолощённого пистолета в непосредственной близости от лица 19-летний посетительницы. Девушку отвезли в больницу, у неё ожог шеи. В ситуации разбирается полиция.

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А ранее три участника хоррор-квеста «Дитя тьмы 2. Дом кукольщика» в Башкирии случайно выпали со второго этажа. Оказалось, что актёр загнал студентов к окну электрошокером. Те, испугавшись, облокотились на стекло, после чего рама выпала вместе с ними. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. По словам одного из пострадавших, участники квеста думали, что полёт из окна — это часть задания.

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ТАСС / Михаил Гребенщиков/РБК

Александра Вишнякова
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