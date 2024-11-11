Жестоко избитый хозяевами в Подмосковье кот Шуня лишился глаза, но идёт на поправку

Кот, которого хозяева зверски избили в Московской области, остался без левого глаза. Как сообщает SHOT, животное идёт на поправку и уже работает «третьим администратором» в ветклинике.

Кот по кличке Шуня идёт на поправку после избиения в Подмосковье. Видео © SHOT

Медики ветеринарного центра имени Карпенко рассказали телеграм-каналу, что кот ещё находится реабилитации после серьёзной черепно-мозговой травмы. Животному дали кличку Шуня. К несчастью, хвостатому не удалось сохранить левый глаз из-за сильного повреждения.

Кот Шуня после избиения в Подмосковье. Коллаж © SHOT

Шуня чувствует себя намного лучше, у пушистика наладился аппетит. Животное довольно урчит, ведёт себя ласково и приветливо. У кота даже появилась профессия: он будет жить и «работать третьим администратором» в ветклинике. По словам медиков, отдавать Шуню пока не планируют. Сейчас животному помощь нужна разве только в привлечении к ответственности жестоких хозяев.

«Котику ничего не угрожает, состояние его удовлетворительное. Он вышел на должность администратора», — сказала сотрудница ветклиники Валерия.