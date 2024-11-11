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11 ноября, 13:33

В Центробанке России не увидили значимых изменений в динамике инфляции

В России сохраняются высокие темпы роста инфляции, никаких изменений в ситуации не наблюдается. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — сказал Заботкин.

Высокий уровень инфляции соответствует октябрьским прогнозам, заключил зампред. В последние дни активно дорожает категория плодоовощей.

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Недавно вице-премьер России Александр Новак заявил, что жёсткая денежно-кредитная политика, которую проводит ЦБ РФ, уже даёт свои плоды. По состоянию на 1 ноября инфляция составила 8%.

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Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Николай Рюмин
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