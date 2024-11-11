В Центробанке России не увидили значимых изменений в динамике инфляции

В России сохраняются высокие темпы роста инфляции, никаких изменений в ситуации не наблюдается. Об этом сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин.

«Если смотреть на картину за последние месяц-два, то пока эта картина достаточно устойчиво высоких темпов роста цен, значительного изменения в инфляционной динамике пока в данных усмотреть сложно», — сказал Заботкин.

Высокий уровень инфляции соответствует октябрьским прогнозам, заключил зампред. В последние дни активно дорожает категория плодоовощей.