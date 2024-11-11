«Не из-за русских»: Такер Карлсон рассказал, почему Украина потеряла территории
Журналист Карлсон: Украина потеряла часть территорий из-за администрации Байдена
Украинцы потеряли часть земель не из-за России, а по причине действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист и телеведущтй Такер Карлсон.
«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — сказал он в разговоре с сотрудником нацбезопасности США Элриджем Колби.
Как отметил журналист, действия Вашингтона привели к сокращению численности населения Незалежной. По его словам. сейчас вовсю идёт скупка украинской земли иностранцами, в том числе и гражданами США.
На днях помощник президента по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины. До 20 января Штаты планируют влить в Киев шесть миллиардов долларов.
Flickr / Gage Skidmore