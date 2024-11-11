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11 ноября, 14:01

«Не из-за русских»: Такер Карлсон рассказал, почему Украина потеряла территории

Журналист Карлсон: Украина потеряла часть территорий из-за администрации Байдена

Украинцы потеряли часть земель не из-за России, а по причине действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист и телеведущтй Такер Карлсон.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — сказал он в разговоре с сотрудником нацбезопасности США Элриджем Колби.

Как отметил журналист, действия Вашингтона привели к сокращению численности населения Незалежной. По его словам. сейчас вовсю идёт скупка украинской земли иностранцами, в том числе и гражданами США.

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На днях помощник президента по нацбезопасности США Джейк Салливан заявил, что администрация Байдена планирует использовать все средства, выделенные Конгрессом на поддержку Украины. До 20 января Штаты планируют влить в Киев шесть миллиардов долларов.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Наталья Демьянова
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