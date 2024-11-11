Украинцы потеряли часть земель не из-за России, а по причине действий администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист и телеведущтй Такер Карлсон.

«Украинцы потеряли Украину, но не из-за русских, а c подачи администрации Байдена», — сказал он в разговоре с сотрудником нацбезопасности США Элриджем Колби.

Как отметил журналист, действия Вашингтона привели к сокращению численности населения Незалежной. По его словам. сейчас вовсю идёт скупка украинской земли иностранцами, в том числе и гражданами США.