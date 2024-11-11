Британский историк окрестил Украину «первой жертвой» Трампа

Дональд Трамп на своём втором президентском сроке для завершения конфликта на Украине попытается навязать Киеву сделку, предположил британский историк и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш в статье El País. Вероятность того, что Трамп продолжит помогать Киеву крайне мала и составляет всего 5%, отметил эксперт.

«Однако существует вероятность 90-95%, что он сделает именно то, о чем много раз говорил, и попытается положить конец войне, навязав Украине сделку», — указал специалист.

Гартон-Эш добавил, что именно Украина станет «первой жертвой» второго срока Трампа. Европейцы считают, что Европа должна взять больше ответственности за собственную оборону. Историк также отметил, что Трампу уже удалось взять под контроль Сенат Конгресса США и, возможно, им удастся получить большинство в Палате представителей.

Также, отметил историк, многие европейцы уже осознают необходимость взять на себя больше ответственности за свою оборону. По его мнению, Европа разделена пополам относительно своего отношения к избранному лидеру США,