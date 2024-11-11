Стало известно о планах Трампа отменить десятки указов Байдена сразу после инаугурации

В течение первой недели после своего официального вступления на пост президента США Дональд Трамп отменит десятки указов Джо Байдена, заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт. По её словам, 94 документа, которые Байден подписал за первую неделю на должности президента, привели страну к экономическому кризису и осложнении ситуации на границе.