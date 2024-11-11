Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:58

Стало известно о планах Трампа отменить десятки указов Байдена сразу после инаугурации

Левитт: Трамп готовится отменить десятки указов Байдена после инаугурации

В течение первой недели после своего официального вступления на пост президента США Дональд Трамп отменит десятки указов Джо Байдена, заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт. По её словам, 94 документа, которые Байден подписал за первую неделю на должности президента, привели страну к экономическому кризису и осложнении ситуации на границе.

«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года. По мнению политолога, Байден оставляет Трампу «авгиевы конюшни», которые республиканцу придётся разгребать.

Байден может оставить Трампу ракетный карт-бланш для Киева, который трудно отменить, пишут СМИ
Байден может оставить Трампу ракетный карт-бланш для Киева, который трудно отменить, пишут СМИ
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Джо Байден
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar