Стало известно о планах Трампа отменить десятки указов Байдена сразу после инаугурации
Левитт: Трамп готовится отменить десятки указов Байдена после инаугурации
В течение первой недели после своего официального вступления на пост президента США Дональд Трамп отменит десятки указов Джо Байдена, заявила пресс-секретарь штаба Трампа Кэролайн Ливитт. По её словам, 94 документа, которые Байден подписал за первую неделю на должности президента, привели страну к экономическому кризису и осложнении ситуации на границе.
«Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали Джо Байден и Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа», — сообщила Ливитт в интервью телеканалу Fox News.
Напомним, Трамп одержал победу над кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис на президентских выборах 5 ноября. Республиканцы также получили большинство в Сенате и могут завоевать лидерство в Палате представителей. Инаугурация Трампа назначена на 20 января 2025 года. По мнению политолога, Байден оставляет Трампу «авгиевы конюшни», которые республиканцу придётся разгребать.
Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz