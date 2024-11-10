Украинский кейс: Байден оставляет Трампу «авгиевы конюшни», уверен политолог

Украинский кейс, который уходящий президент США Джо Байден оставляет своему избранному преемнику Дональду Трампу, напомнил политологу Ивану Мезюхо «авгиевы конюшни». По его словам, лидер республиканцев ещё не понимает, что Америка не играет ведущей роли в украинском конфликте.

«Трамп до конца не понимает, какую кашу заварил его предшественник, какие последствия для американского государства будет иметь этот украинский кейс», — подчеркнул эксперт.