Украинский кейс: Байден оставляет Трампу «авгиевы конюшни», уверен политолог
Политолог Мезюхо: Трампу придётся разгребать «авгиевы конюшни» Байдена
Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © ТАСС / АР / Susan Walsh, Alex Brandon
Украинский кейс, который уходящий президент США Джо Байден оставляет своему избранному преемнику Дональду Трампу, напомнил политологу Ивану Мезюхо «авгиевы конюшни». По его словам, лидер республиканцев ещё не понимает, что Америка не играет ведущей роли в украинском конфликте.
«Трамп до конца не понимает, какую кашу заварил его предшественник, какие последствия для американского государства будет иметь этот украинский кейс», — подчеркнул эксперт.
Он отметил в эфире радио Sputnik, что Трамп демонстрирует старый подход к международной политике. Однако если республиканец намерен о чём-то договориться по Украине, то ему придётся исправлять не только ошибки Байдена, но ошибки своего первого срока.
Ранее в США предрекли конец НАТО из-за сотрудничества Трампа и Путина. Проблему начнутся у всего Запада, полагают аналитики Bloomberg. Тем не менее, уже известно, кому Трамп поручит решение конфликта на Украине.