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Регион
11 ноября, 14:33

Ведущего «Пусть говорят» увезли на скорой со съёмок ток-шоу

Дмитрий Борисов рассказал, что его увозили на скорой со съёмок «Пусть говорят»

Телеведущий Дмитрий Борис. Обложка © Telegram / DDB Online: Дмитрий Борисов

Телеведущий Дмитрий Борис. Обложка © Telegram / DDB Online: Дмитрий Борисов

Телеведущего Дмитрия Борисова однажды увезли в больницу со съёмок ток-шоу «Пусть говорят». Он признался, что сильно перенервничал.

«Один раз вырезали аппендицит после съёмок», — пояснил телеведущий в разговоре с kp.ru.

При этом журналист не уточнил, что именно спровоцировало заболевание. Однако добавил, что ему сделали экстренную операцию.

Дмитрию Борисову 39 лет. Он ведёт «Пусть говорят» с 2017 года.

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Ранее Life.ru писал, что телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о выписке из онкологического центра. Журналист заявил, что победил недуг.

Дарья Нарыкова
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