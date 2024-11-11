Ведущего «Пусть говорят» увезли на скорой со съёмок ток-шоу

Телеведущего Дмитрия Борисова однажды увезли в больницу со съёмок ток-шоу «Пусть говорят». Он признался, что сильно перенервничал.

«Один раз вырезали аппендицит после съёмок», — пояснил телеведущий в разговоре с kp.ru.

При этом журналист не уточнил, что именно спровоцировало заболевание. Однако добавил, что ему сделали экстренную операцию.

Дмитрию Борисову 39 лет. Он ведёт «Пусть говорят» с 2017 года.