Ведущего «Пусть говорят» увезли на скорой со съёмок ток-шоу
Дмитрий Борисов рассказал, что его увозили на скорой со съёмок «Пусть говорят»
Телеведущий Дмитрий Борис. Обложка © Telegram / DDB Online: Дмитрий Борисов
Телеведущего Дмитрия Борисова однажды увезли в больницу со съёмок ток-шоу «Пусть говорят». Он признался, что сильно перенервничал.
«Один раз вырезали аппендицит после съёмок», — пояснил телеведущий в разговоре с kp.ru.
При этом журналист не уточнил, что именно спровоцировало заболевание. Однако добавил, что ему сделали экстренную операцию.
Дмитрию Борисову 39 лет. Он ведёт «Пусть говорят» с 2017 года.
Ранее Life.ru писал, что телеведущий Отар Кушанашвили сообщил о выписке из онкологического центра. Журналист заявил, что победил недуг.