«Мог делать то, что хотел»: В Британии сравнили Трампа с королём XVI века
Актёр Льюис сравнил Трампа с королём Англии Генрихом VIII
Трамп и Генрих VIII. Обложка © ТАСС / AP, © Wikipedia / Ганс Гольбейн Младший. Galleria Nazionale d'Arte Antica
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп похож на короля Англии Генриха VIII, считает британский актёр Дэмиен Льюис, сыгравший монарха в историческом сериале «Волчий зал». Он напомнил, что король Тюдоров становился «всё более параноидальным, обеспокоенным, разочарованным в окружающих его людях», пишет Daily Star.
«Он по сути мог делать то, что хотел. Я не знаю, напоминает ли это вам кого-нибудь из ныне присутствующих на политическом сцене деятелей, но мы видели, что произошло с Верховным судом в Штатах», — сказал актёр.
По словам Льюиса, реформа парламента Генриха VIII в 1529 году дала ему законодательную власть, позволяя легитимизировать любые его капризы через парламент.
Ранее стало известно о планах Трампа отменить десятки указов Джо Байдена сразу после инаугурации. Пресс-секретарь республиканца также отметила, что решения нынешнего американского лидера привели к серьёзным проблемам. По её словам, минимум 94 указа Байдена вылились в кризисы на границе и в экономике.