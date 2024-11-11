«Мог делать то, что хотел»: В Британии сравнили Трампа с королём XVI века

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп похож на короля Англии Генриха VIII, считает британский актёр Дэмиен Льюис, сыгравший монарха в историческом сериале «Волчий зал». Он напомнил, что король Тюдоров становился «всё более параноидальным, обеспокоенным, разочарованным в окружающих его людях», пишет Daily Star.

«Он по сути мог делать то, что хотел. Я не знаю, напоминает ли это вам кого-нибудь из ныне присутствующих на политическом сцене деятелей, но мы видели, что произошло с Верховным судом в Штатах», — сказал актёр.

По словам Льюиса, реформа парламента Генриха VIII в 1529 году дала ему законодательную власть, позволяя легитимизировать любые его капризы через парламент.