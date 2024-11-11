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11 ноября, 14:34

«Мог делать то, что хотел»: В Британии сравнили Трампа с королём XVI века

Актёр Льюис сравнил Трампа с королём Англии Генрихом VIII

Трамп и Генрих VIII. Обложка © ТАСС / AP, © Wikipedia / Ганс Гольбейн Младший. Galleria Nazionale d&#x27;Arte Antica

Трамп и Генрих VIII. Обложка © ТАСС / AP, © Wikipedia / Ганс Гольбейн Младший. Galleria Nazionale d'Arte Antica

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп похож на короля Англии Генриха VIII, считает британский актёр Дэмиен Льюис, сыгравший монарха в историческом сериале «Волчий зал». Он напомнил, что король Тюдоров становился «всё более параноидальным, обеспокоенным, разочарованным в окружающих его людях», пишет Daily Star.

«Он по сути мог делать то, что хотел. Я не знаю, напоминает ли это вам кого-нибудь из ныне присутствующих на политическом сцене деятелей, но мы видели, что произошло с Верховным судом в Штатах», — сказал актёр.

По словам Льюиса, реформа парламента Генриха VIII в 1529 году дала ему законодательную власть, позволяя легитимизировать любые его капризы через парламент.

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Ранее стало известно о планах Трампа отменить десятки указов Джо Байдена сразу после инаугурации. Пресс-секретарь республиканца также отметила, что решения нынешнего американского лидера привели к серьёзным проблемам. По её словам, минимум 94 указа Байдена вылились в кризисы на границе и в экономике.

Наталья Демьянова
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