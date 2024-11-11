«Сбежала от бухого бати»: Дочь Марата Башарова ошарашила признанием об отце

Дочь Марата Башарова рассказала, как сбежала от телеведущего. По словам 20-летней Амели, её отец был «бухим», и ей пришлось идти к другу.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — написала девушка в социальных сетях.

К слову, Амели в принципе не скрывает нюансов её отношений с отцом. Например, однажды, если верить девушке, она проснулась и снова «бухой» Марат стал «докапываться» до неё. По словам дочери телеведущего, она познакомилась с молодым человеком из Лондона и собирается к нему приехать.