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Регион
11 ноября, 14:48

«Сбежала от бухого бати»: Дочь Марата Башарова ошарашила признанием об отце

Дочь Марата Башарова рассказала, как сбежала от «бухого» отца

Марат Башаров и его дочь Амели. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russkoe_radio

Марат Башаров и его дочь Амели. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / russkoe_radio

Дочь Марата Башарова рассказала, как сбежала от телеведущего. По словам 20-летней Амели, её отец был «бухим», и ей пришлось идти к другу.

«Я сейчас сбежала из дома от бухого бати к другу в снегопад», — написала девушка в социальных сетях.

К слову, Амели в принципе не скрывает нюансов её отношений с отцом. Например, однажды, если верить девушке, она проснулась и снова «бухой» Марат стал «докапываться» до неё. По словам дочери телеведущего, она познакомилась с молодым человеком из Лондона и собирается к нему приехать.

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Матвей Константинов
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