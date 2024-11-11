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11 ноября, 14:50

Украинского дальнобойщика убили коллеги в Германии из-за спора на тему СВО

На юге Германии украинский дальнобойщик был убит иностранными коллегами из-за спора о конфликте в Незалежной. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В статье указано, что четверо водителей из разных стран пили алкоголь на парковке грузовиков около деревни Оберрот. Мужчины громко смеялись и спорили о конфликте на Украине. Однако в какой-то момент они начали ссориться, а потом уже и драться. В результате погиб 34-летний гражданин Украины.

Полицейские арестовали трёх человек. Одним из них оказался узбекистанец. В настоящее время правоохранители устанавливают, кто именно виновен в гибели украинского дальнобойщика.

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А ранее Life.ru рассказывал, что гражданина Украины убили в приюте для беженцев в Германии. Мужчина скончался от тяжёлых ранений, ему было 46 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / B.Dpunkt

Дарья Нарыкова
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