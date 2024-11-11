Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 15:55

«Волны тоски»: Катерина Шпица потеряла ребёнка из-за замершей беременности

Катерина Шпица рассказала, как потеряла ребёнка из-за замершей беременности

Актриса Катерина Шпица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katerinashpitsa

Актриса Катерина Шпица рассказала свою трагическую историю о потере ребёнка. Незадолго до Нового года она узнала о своей беременности, обрадовала мужа и родителей счастливой новостью. Однако на первом УЗИ актрисе поставили страшный диагноз — неразвивающаяся беременность, поделилась Шпица в своём Telegram-канале.

«Я была на том, чуждом мне когда-то, берегу, к которому неумолимо прибила суровым течением судьба, а возвращалась я оттуда на свой берег вброд через волны тоски. И сначала ты в неверии только щупаешь острую льдину голыми пятками, потом осознаёшь, что всё не сон, волна может даже скрыть с головой, а потом ты всё-таки выходишь из пучины сильнее, чем была», — написала Шпица.

Артистка призналась, что долго пыталась смириться с потерей. Справиться с произошедшим ей помогла не только любовь близких, но и посещение специалистов. Вместе с мужем Шпица ходила семейную психотерапию, а также к психологу по перинатальным потерям. Кроме того, актриса изучила большое количество информации о причинах замершей беременности и узнала, что это не настолько редкое явление, как принято считать.

Катерина Шпица замужем за каскадёром Константином Адаевым. В 2012 году у супругов родился совместный сын Герман.

Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала, что пережила выкидыш из-за своей редкой группы крови – четвёртой отрицательной. По словам медиков, группа крови может сильно повлиять на развитие беременности.

«Смогла же, пусть и в 40 лет»: Певица Акула впервые стала мамой
«Смогла же, пусть и в 40 лет»: Певица Акула впервые стала мамой
Полина Никифорова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar