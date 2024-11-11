«Волны тоски»: Катерина Шпица потеряла ребёнка из-за замершей беременности

Актриса Катерина Шпица рассказала свою трагическую историю о потере ребёнка. Незадолго до Нового года она узнала о своей беременности, обрадовала мужа и родителей счастливой новостью. Однако на первом УЗИ актрисе поставили страшный диагноз — неразвивающаяся беременность, поделилась Шпица в своём Telegram-канале.

«Я была на том, чуждом мне когда-то, берегу, к которому неумолимо прибила суровым течением судьба, а возвращалась я оттуда на свой берег вброд через волны тоски. И сначала ты в неверии только щупаешь острую льдину голыми пятками, потом осознаёшь, что всё не сон, волна может даже скрыть с головой, а потом ты всё-таки выходишь из пучины сильнее, чем была», — написала Шпица.

Артистка призналась, что долго пыталась смириться с потерей. Справиться с произошедшим ей помогла не только любовь близких, но и посещение специалистов. Вместе с мужем Шпица ходила семейную психотерапию, а также к психологу по перинатальным потерям. Кроме того, актриса изучила большое количество информации о причинах замершей беременности и узнала, что это не настолько редкое явление, как принято считать.

Катерина Шпица замужем за каскадёром Константином Адаевым. В 2012 году у супругов родился совместный сын Герман.