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12 ноября, 05:00

Порошок или картошка? Россиянам раскрыли, из чего на самом деле состоит пюре быстрого приготовления

Любимое многими россиянами пюре быстрого приготовления готовится почти так же, как и «домашнее». Картофель чистят, варят, правда, затем раскатывают в тонкий лист. Об этом в беседе с Life.ru рассказала Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».

Разумеется, картофельное пюре состоит из настоящего натурального картофеля. Процесс его изготовления напоминает домашнюю рутину: очистка, резка и варка картофеля, только в масштабном производстве всю работу выполняют автоматические устройства.

Нгуен Хай Иен

Директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»

Разумеется, картофельное пюре состоит из настоящего натурального картофеля. Процесс его изготовления напоминает домашнюю рутину: очистка, резка и варка картофеля, только в масштабном производстве всю работу выполняют автоматические устройства.
Разумеется, картофельное пюре состоит из настоящего натурального картофеля. Процесс его изготовления напоминает домашнюю рутину: очистка, резка и варка картофеля, только в масштабном производстве всю работу выполняют автоматические устройства.

Сначала клубни картофеля очищаются от следов грунта, после чего ошпариваются под высоким давлением до трещин в кожуре. Затем кожура счищается щёточными вальцами, и сотрудники производства отбраковывают некрасивые клубни. Уже нарезанный картофель бланшируется, охлаждается, варится на пару и сушится. И, наконец, практически готовое картофельное пюре раскатывается в тонкий лист и измельчается.

Таким образом, картофельное пюре быстрого приготовления напоминает всем знакомое домашнее и по составу, и по способу приготовления.

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А вот котлетка с пюрешкой может навредить вашему здоровью. Так, любимое многими сочетание создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поэтому «мешать» белковую пищу с картофелем не стоит.

Обложка ©

freepik.com / azerbaijan-stockers

Александра Вишнякова
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