Порошок или картошка? Россиянам раскрыли, из чего на самом деле состоит пюре быстрого приготовления
Любимое многими россиянами пюре быстрого приготовления готовится почти так же, как и «домашнее». Картофель чистят, варят, правда, затем раскатывают в тонкий лист. Об этом в беседе с Life.ru рассказала Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».
Разумеется, картофельное пюре состоит из настоящего натурального картофеля. Процесс его изготовления напоминает домашнюю рутину: очистка, резка и варка картофеля, только в масштабном производстве всю работу выполняют автоматические устройства.
Сначала клубни картофеля очищаются от следов грунта, после чего ошпариваются под высоким давлением до трещин в кожуре. Затем кожура счищается щёточными вальцами, и сотрудники производства отбраковывают некрасивые клубни. Уже нарезанный картофель бланшируется, охлаждается, варится на пару и сушится. И, наконец, практически готовое картофельное пюре раскатывается в тонкий лист и измельчается.
Таким образом, картофельное пюре быстрого приготовления напоминает всем знакомое домашнее и по составу, и по способу приготовления.
А вот котлетка с пюрешкой может навредить вашему здоровью. Так, любимое многими сочетание создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, поэтому «мешать» белковую пищу с картофелем не стоит.