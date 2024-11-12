Порошок или картошка? Россиянам раскрыли, из чего на самом деле состоит пюре быстрого приготовления

Любимое многими россиянами пюре быстрого приготовления готовится почти так же, как и «домашнее». Картофель чистят, варят, правда, затем раскатывают в тонкий лист. Об этом в беседе с Life.ru рассказала Нгуен Хай Иен, директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал».

Разумеется, картофельное пюре состоит из настоящего натурального картофеля. Процесс его изготовления напоминает домашнюю рутину: очистка, резка и варка картофеля, только в масштабном производстве всю работу выполняют автоматические устройства. Нгуен Хай Иен Директор по маркетингу «Маревен Фуд Сэнтрал»

Сначала клубни картофеля очищаются от следов грунта, после чего ошпариваются под высоким давлением до трещин в кожуре. Затем кожура счищается щёточными вальцами, и сотрудники производства отбраковывают некрасивые клубни. Уже нарезанный картофель бланшируется, охлаждается, варится на пару и сушится. И, наконец, практически готовое картофельное пюре раскатывается в тонкий лист и измельчается.

Таким образом, картофельное пюре быстрого приготовления напоминает всем знакомое домашнее и по составу, и по способу приготовления.