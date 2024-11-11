Одна из блогерш, глумившихся над «Крокусом», оказалась несовершеннолетней

Одна из девушек, которая ранее записала видеоролик на фоне «Крокус сити холла» с глумлением над жертвами теракта, уже несколько дней ездит вместе с мамой на допросы. Она оказалась несовершеннолетней.

Информацию об участнице происшествия RT предоставил колледж во Владимирской области. Именно там учатся крайне неудачно пошутившие девушки.

В учебном заведении заявили, что решение о дальнейшем обучении студенток будет принимать директор. Учащиеся и сотрудники колледжа отметили, что не ожидали подобного поведения от девушек.