«Для людей с сидячей работой»: Россиянам будут продавать «Трамповку»

В Петербурге сотрудники IT-компании подали заявку на регистрацию товарного знака «Трамповка». Под этим брендом будут выпускаться безалкогольные напитки, сообщает 78.ru.

«Мы подумали, что на волне «хайпа» вокруг выборов президента США некоторые производители алкоголя начнут выпускать водку, созвучную с фамилией Дональда Трампа. Поэтому мы превентивно подали заявку на товарный знак «Трамповка», — пояснили представители компании.

В компании отметили, тчо имеют большой опыт автоматизации производств, в том числе пищевых. Там готовы создать технологичное, цифровизированное и современное предприятие. Состав напитков адаптируют для людей с «сидячей» работой. По словам представителей компании, это позволит IT-специалистам, маркетологам и дизайнерам получать необходимые микроэлементы.