«Поварёшкой был»: Ян Цапник вспомнил о работе на швейной фабрике для глухонемых
Актёр Ян Цапник рассказал, что работал поваром на швейной фабрике для глухонемых
Ян Цапник. Обложка © Kinopoisk
Актёр Ян Цапник работал поваром-кондитером на швейной фабрике для глухонемых. Об этом он сам рассказал в шоу «ОК на связи!», где поведал историю о том, как стал актёром.
Артист отметил, что его отец — Юрий Цапник (ведущий актёр Челябинского академического театра драмы) — мечтал о спортивной карьере сына, а мать Валентина (легкоатлетка) хотела, что мальчик стал артистом. По словам Яна, из-за этого он в юношеском возрасте долго не мог определиться с будущей профессией. Несмотря на именитых родственников, Цапник не сразу начал сниматься в кино.
«Был даже поваром-кондитером третьего разряда на швейной фабрике для глухонемых, вот такая столовка была специальная. Поварёшкой был даже. Я даже помню, мне попалось что в билете — это классификация вторых мясных блюд в питании, потом азу по-татарски и приготовить надо было кисель молочный», — вспоминает актёр.
Цапник дополнил, что его дочь была обречена на то, чтобы тоже стать артисткой. Она окончила театральный институт имени Бориса Щукина.
А ранее Life.ru писал, что актёр из «Бригады» Дмитрий Дюжев запрещает своим детям смотреть этот знаменитый сериал. По его словам, несовершеннолетним не стоит смотреть художественные произведения о преступности. Под запрет также попал фильм «Жмурки».