«Поварёшкой был»: Ян Цапник вспомнил о работе на швейной фабрике для глухонемых

Актёр Ян Цапник работал поваром-кондитером на швейной фабрике для глухонемых. Об этом он сам рассказал в шоу «ОК на связи!», где поведал историю о том, как стал актёром.

Артист отметил, что его отец — Юрий Цапник (ведущий актёр Челябинского академического театра драмы) — мечтал о спортивной карьере сына, а мать Валентина (легкоатлетка) хотела, что мальчик стал артистом. По словам Яна, из-за этого он в юношеском возрасте долго не мог определиться с будущей профессией. Несмотря на именитых родственников, Цапник не сразу начал сниматься в кино.

«Был даже поваром-кондитером третьего разряда на швейной фабрике для глухонемых, вот такая столовка была специальная. Поварёшкой был даже. Я даже помню, мне попалось что в билете — это классификация вторых мясных блюд в питании, потом азу по-татарски и приготовить надо было кисель молочный», — вспоминает актёр.

Цапник дополнил, что его дочь была обречена на то, чтобы тоже стать артисткой. Она окончила театральный институт имени Бориса Щукина.