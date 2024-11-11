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11 ноября, 15:40

Цена биткойна обновила исторический максимум, превысив $83 тыс.

Цена биткойна впервые в истории превысила $83,013 тыс., увеличившись на 4,39%, согласно данным площадки Binance на 18:17 по московскому времени.

На 18:21 по московскому времени биткойн продолжил свой рост и достиг отметки $83,190 тыс., что соответствует увеличению на 4,44%.

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Биткоин был создан 15 лет назад неким человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В недавно вышедшем документальном фильме канала HBO утверждается, что за этим именем стоит программист из Канады по имени Питер Тодд, однако он сам опровергает свою причастность к разработке биткоина.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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