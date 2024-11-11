Цена биткойна обновила исторический максимум, превысив $83 тыс.

На 18:21 по московскому времени биткойн продолжил свой рост и достиг отметки $83,190 тыс., что соответствует увеличению на 4,44%.

Биткоин был создан 15 лет назад неким человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В недавно вышедшем документальном фильме канала HBO утверждается, что за этим именем стоит программист из Канады по имени Питер Тодд, однако он сам опровергает свою причастность к разработке биткоина.