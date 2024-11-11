«Свои действия считаю неподобающими»: Блогерши, глумившиеся над «Крокусом», извинились на камеру

Девушки, которые ранее записали видеоролик на фоне «Крокус сити холла» с глумлением над жертвами теракта, извинились и назвали свои действия неподобающими, сообщает пресс-служба МВД России по Владимирской области. Грозит ли девушкам какая-то ответственность — неизвестно.

Девушки, насмехавшиеся над терактом в «Крокусе», извинились. Видео © УМВД России по Владимирской области

«Приношу искренние извинения пострадавшим от рук террористов в «Крокус сити холле». Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподабающими», — говорит одна из участниц видео.

В полиции уточнили, что девушки являются жительницами Александровского района Владимирской области. Скандальный ролик с шуткой про теракт был снят в октябре текущего года и опубликован в частной переписке в мессенджере. Однако впоследствии видео слили в паблики.