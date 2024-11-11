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Регион
11 ноября, 16:06

«Свои действия считаю неподобающими»: Блогерши, глумившиеся над «Крокусом», извинились на камеру

Девушки, глумившиеся над «Крокусом», извинились на камеру

Девушки, которые ранее записали видеоролик на фоне «Крокус сити холла» с глумлением над жертвами теракта, извинились и назвали свои действия неподобающими, сообщает пресс-служба МВД России по Владимирской области. Грозит ли девушкам какая-то ответственность — неизвестно.

Девушки, насмехавшиеся над терактом в «Крокусе», извинились. Видео © УМВД России по Владимирской области

«Приношу искренние извинения пострадавшим от рук террористов в «Крокус сити холле». Мне искренне жаль людей, которые пострадали там или потеряли своих близких и друзей. Свои действия и слова считаю неподабающими», — говорит одна из участниц видео.

В полиции уточнили, что девушки являются жительницами Александровского района Владимирской области. Скандальный ролик с шуткой про теракт был снят в октябре текущего года и опубликован в частной переписке в мессенджере. Однако впоследствии видео слили в паблики.

Напомним, ранее сообщалось, что две девушки приехали к зданию «Крокус сити холла» в Красногорске и записали видеоролик, на котором одна из них крайне неудачно пошутила, заявив, что они «будут устраивать теракт». Видео заинтересовало СК, который решил устроить шутницам проверку на оправдание терроризма.

Одна из блогерш, глумившихся над «Крокусом», оказалась несовершеннолетней
Одна из блогерш, глумившихся над «Крокусом», оказалась несовершеннолетней
Обложка ©

УМВД России по Владимирской области

Наталья Демьянова
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