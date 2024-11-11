Петарды, файеры и флаги: Десятки тысяч националистов проходят маршем по улицам Варшавы

В Варшаве стартовал ежегодный многотысячный уличный марш, организованный националистическими движениями в честь Дня независимости Польши. В этом году событие проходит под девизом «Сила великой Польши – это мы» (Wielkiej Polski moc to MY).

Многотысячный марш националистов в Варшаве транслируют по центральным телеканалам. Видео © x.com/ wPolsce24

Участники марша, численностью в десятки тысяч человек и организованные традиционными объединениями «Всепольская молодежь» и «Национально-радикальный лагерь», собрались на площади Романа Дмовского. Среди них активисты различных правых движений — от тех, кто выступает против либерализации законодательства об абортах и регистрации однополых браков, до участников католических религиозных организаций.

В центре города развернуты значительные силы полиции, которая пока не вмешивается в происходящее. Несмотря на запрет, демонстранты запускают петарды и зажигают файеры. В Варшаве наблюдаются проблемы с дорожным движением, в частности, ограничено движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.