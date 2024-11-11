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Регион
11 ноября, 18:34

«Вырвали из контекста»: Актёр из «Бесславных ублюдков» ответил на критику из-за поездки в Минск

Немецкий актёр Тиль Швайгер назвал аполитичным свой визит в Минск

Тиль Швайгер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tilschweiger

Тиль Швайгер. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tilschweiger

Немецкий актёр и режиссёр Тиль Швайгер опроверг политическую повестку своего недавнего визита в Белоруссию. Звезда фильмов «Достучаться до небес» и «Бесславные ублюдки» возмутилась, что его фразы на пресс-конференции в Минске некоторые западные СМИ «вырвали из контекста».

Ранее белорусские СМИ сообщили, что Швайгер приехал в Минск для съёмок в промо-ролике о дрифт-заездах, которые организует одна из местных спортивных фирм. На пресс-конференции актёр отметил, что слышал о Белоруссии только хорошее и это «очень чистая и безопасная страна». В Германии же визит Швайгера был раскритикован рядом СМИ, артиста, в частности, обвинили в «пропаганде друга Путина».

«К сожалению, я обнаружил, что некоторые части пресс-конференции были вырваны из контекста и использованы для поддержки посылов, которые не отражают моих убеждений или намерений. Для ясностия не поддерживал никаких политических или идеологических позиций», — написал Швайгер в соцсетях.

Актёр подчеркнул, что его участие в пресс-конференции было посвящено исключительно теме рекламного проекта, а всё остальное — недостоверная информация.

Напомним, Тиль Швайгер известен, прежде всего, по главной роли в фильме «Достучаться до небес». Среди его работ также роли в лентах «Бесславные ублюдки», «Гонщики на драйве», «Министерство неджентльменских дел», «Ангел-хранитель», «Красавчик».

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А ранее итальянский певец Аль Бано, известный по хиту «Феличита», заявил, что с радостью дал бы концерт в Донбассе. Артист назвал регион исконно русским и призвал «вглянуть правде в глаза».

Наталья Демьянова
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