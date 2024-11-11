Партия Зеленского предложила украинцам подождать компенсации за жильё 1575 лет

На выплату компенсаций за разрушенное жильё в проекте бюджета Украины на 2025 год предусмотрено всего четыре миллиарда гривен (около 4,5 миллиарда рублей). При таком финансировании, чтобы полностью рассчитаться с гражданами, понадобится более 1,5 тысячи лет, заявила председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«При нынешнем финансировании в четыре миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жильё понадобится 1575 лет», — написала она в телеграм-канале.



Нардеп напомнила, что программа по выплате компенсации за разрушенное в хоlе боевых действий жильё начала действовать на Украине с мая прошлого года. По её словам, за это время украинцам выплатили почти 16 миллиардов гривен (порядка 37,9 миллиарда рублей).

При этом украинские издание «Страна.ua», ссылаясь на представителей строительных компаний, отмечает, что деньги на восстановление жилья закончились уже сейчас — многие строительные компании, хотя формально и продолжают участвовать в госпрограмме, на самом деле негласно остановили сделки по ней.