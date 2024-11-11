Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле

На газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас произошёл сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание Lapatilla.

На газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас произошёл сильный взрыв. Видео © Lapatilla

На видео с места событий видно крупное зарево над заводом, местным жителям рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от комплекса.

В районе происшествия власти ввели ограничения на движение транспорта. По предварительным данным, троих пострадавших доставили в госпиталь компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) для оказания помощи.