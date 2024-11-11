Мощный взрыв прогремел на газоперерабатывающем заводе в Венесуэле
На газоперерабатывающем заводе в Венесуэле произошёл взрыв, трое пострадали
На газоперерабатывающем заводе в Венесуэле произошёл мощный взрыв. Обложка © Lapatilla
На газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас произошёл сильный взрыв. Об этом сообщает местное издание Lapatilla.
На газоперерабатывающем заводе Muscar в венесуэльском штате Монагас произошёл сильный взрыв. Видео © Lapatilla
На видео с места событий видно крупное зарево над заводом, местным жителям рекомендовано держаться на безопасном расстоянии от комплекса.
В районе происшествия власти ввели ограничения на движение транспорта. По предварительным данным, троих пострадавших доставили в госпиталь компании Petroleos de Venezuela (PDVSA) для оказания помощи.
Ранее Life.ru писал, что в китайском Чжухае неизвестный протаранил толпу на машине. В результате инцидента пострадали минимум 20 человек.