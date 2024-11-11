Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание немецкого журналиста Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта, ранее распространявшего недостоверные сведения о бизнесмене Алишере Усманове и якобы существующей системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Дипломат отметила в телеграм-канале, что немец «дошёл до безумства в своей лжи», и её уже опровергли в США и Германии.

Захарова подчеркнула, что Зеппельт давно известен своими нападками на российский спорт, начиная с темы допинга, и с 1997 года фокусируется на дискредитации российских спортсменов. По её словам, журналист активно поддерживался немецкими властями, и его антироссийские сюжеты давно являются инструментом политической борьбы.

«Очередь признаваться в собственном циничном вранье, наконец, дошла и до самого клеветника,» — добавила Захарова, указывая, что инцидент ярко отражает природу «честной» немецкой журналистики и «честного» спорта.