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11 ноября, 19:14

Захарова заявила, что журналист Зеппельт «дошёл до безумства в своей лжи»

Захарова: Ложь Зеппельта говорит всё о «честном» спорте и журналистике Запада

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание немецкого журналиста Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта, ранее распространявшего недостоверные сведения о бизнесмене Алишере Усманове и якобы существующей системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Дипломат отметила в телеграм-канале, что немец «дошёл до безумства в своей лжи», и её уже опровергли в США и Германии.

Захарова подчеркнула, что Зеппельт давно известен своими нападками на российский спорт, начиная с темы допинга, и с 1997 года фокусируется на дискредитации российских спортсменов. По её словам, журналист активно поддерживался немецкими властями, и его антироссийские сюжеты давно являются инструментом политической борьбы.

«Очередь признаваться в собственном циничном вранье, наконец, дошла и до самого клеветника,» — добавила Захарова, указывая, что инцидент ярко отражает природу «честной» немецкой журналистики и «честного» спорта.

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Недавно Захарова дала совет Трампу, который хочет усадить Россию за стол переговоров. По её мнению, республиканец вначале должен исправить ошибки членов Демократической партии.

Анатолий Цейко
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