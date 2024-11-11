Захарова заявила, что журналист Зеппельт «дошёл до безумства в своей лжи»
Захарова: Ложь Зеппельта говорит всё о «честном» спорте и журналистике Запада
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание немецкого журналиста Ханса-Йоахима (Хайо) Зеппельта, ранее распространявшего недостоверные сведения о бизнесмене Алишере Усманове и якобы существующей системе подкупа судей в Международной федерации фехтования (FIE). Дипломат отметила в телеграм-канале, что немец «дошёл до безумства в своей лжи», и её уже опровергли в США и Германии.
Захарова подчеркнула, что Зеппельт давно известен своими нападками на российский спорт, начиная с темы допинга, и с 1997 года фокусируется на дискредитации российских спортсменов. По её словам, журналист активно поддерживался немецкими властями, и его антироссийские сюжеты давно являются инструментом политической борьбы.
«Очередь признаваться в собственном циничном вранье, наконец, дошла и до самого клеветника,» — добавила Захарова, указывая, что инцидент ярко отражает природу «честной» немецкой журналистики и «честного» спорта.
Недавно Захарова дала совет Трампу, который хочет усадить Россию за стол переговоров. По её мнению, республиканец вначале должен исправить ошибки членов Демократической партии.