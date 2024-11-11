Самолёт обстреляли при посадке на Гаити
Miami Herald: Самолёт Spirit Airlines обстреляли при попытке сесть на Гаити
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был перенаправлен в Доминиканскую Республику. Его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити, Порт-о-Пренсе. По информации газеты Miami Herald, как минимум один член экипажа получил ранение в результате инцидента.
Из-за происшествия руководство аэропорта Порт-о-Пренса приняло решение временно приостановить вылеты.
Ранее самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в аэропорту Владивостока. На борту воздушного судна находились 164 пассажира, из-за случившегося был задержан один вылет.
Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess