Самолёт обстреляли при посадке на Гаити

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был перенаправлен в Доминиканскую Республику. Его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити, Порт-о-Пренсе. По информации газеты Miami Herald, как минимум один член экипажа получил ранение в результате инцидента.