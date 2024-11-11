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11 ноября, 19:25

Самолёт обстреляли при посадке на Гаити

Miami Herald: Самолёт Spirit Airlines обстреляли при попытке сесть на Гаити

Самолёт авиакомпании Spirit Airlines, следовавший из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был перенаправлен в Доминиканскую Республику. Его обстреляли при попытке посадки в столице Гаити, Порт-о-Пренсе. По информации газеты Miami Herald, как минимум один член экипажа получил ранение в результате инцидента.

Из-за происшествия руководство аэропорта Порт-о-Пренса приняло решение временно приостановить вылеты.

Вылетевший из Хабаровска самолёт развернулся из-за отказа авиагоризонта
Вылетевший из Хабаровска самолёт развернулся из-за отказа авиагоризонта

Ранее самолёт «Уральских авиалиний» аварийно сел в аэропорту Владивостока. На борту воздушного судна находились 164 пассажира, из-за случившегося был задержан один вылет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robin Guess

Анатолий Цейко
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