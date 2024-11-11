Обезумевшие противницы Трампа призывают американок травить мужей во имя Харрис

Сторонницы проигравшей на выборах демократки Камалы Харрис запустили в социальных сетях безумный флешмоб после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Они призывают американок травить мужскую половину своей семьи во имя демократии и лично Камалы Харрис, пишет The New York Post.

На устрашающих видео американки с дьявольской ухмылкой готовят некие зелья, которыми якобы собираются отравить своих мужчин. Женщины утверждают, что от мужчин все проблемы и именно они обеспечили победу Трампу. Также они считают, что республиканец запретит аборты и будет ущемлять права секс-меньшинств.

Челлендж назвали по аналогии с республиканским MAGA — MATGA. Переводится так: «Сделаем акву Тофаны снова великой». Он назван честь итальянки Теофании ди Адамо, которая прославилась убийством примерно 800 мужчин в XVI.

Противники Трампа выражают своё возмущение не только в Сети. Накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа около 50 тысяч человек примут участие в «марше на Вашингтон», чтобы выразить свое недовольство результатами недавних выборов. Тысячи участников планируют таким образом выразить протест против политических приоритетов Трампа. Они опасаются, что республиканец может ущемлять права женщин, иммигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества*, а также расовых и религиозных меньшинств.