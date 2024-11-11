В преддверии Синичкиного дня московские спасатели вызволили крохотную птичку из трубы
В Москве спасатели вызволили застрявшую в трубе синицу
В преддверии Синичкиного дня московские спасатели вызволили птицу из трубы. Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв
Московские спасатели вызволили синицу, застрявшую в узкой трубе возле школы на улице Островитянова, сообщает телеграм-канал «Спасатели СпасРезерв».
История началась, когда гулявшие неподалёку мальчишки услышали шорох из трубы и заметили, что у птицы не получается выбраться, так как она не может расправить крылья. Ребята побежали домой, и мама одного из них позвонила по номеру 112.
Московские спасатели вызволили синичку, застрявшую в узкой трубе. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв
На месте спасатели обнаружили, что синичка сидит глубоко в узкой трубе. С помощью сотрудницы охраны и администрации школы, оперативно давших разрешение на проведение работ, спасатели аккуратно распилили трубу, подпиравшую забор, и освободили птицу. Событие совпало с празднованием в России Синичкиного дня, 12 ноября, посвящённого заботе о зимующих птицах.
Недавно в Ленобласти Росгвардия вернула хозяевам пса, потерявшегося три месяца назад. За это время пёсель по кличке Грей успел намотать около сорока километров.