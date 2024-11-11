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11 ноября, 20:20

В преддверии Синичкиного дня московские спасатели вызволили крохотную птичку из трубы

В Москве спасатели вызволили застрявшую в трубе синицу

В преддверии Синичкиного дня московские спасатели вызволили птицу из трубы. Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв

В преддверии Синичкиного дня московские спасатели вызволили птицу из трубы. Обложка © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Московские спасатели вызволили синицу, застрявшую в узкой трубе возле школы на улице Островитянова, сообщает телеграм-канал «Спасатели СпасРезерв».

История началась, когда гулявшие неподалёку мальчишки услышали шорох из трубы и заметили, что у птицы не получается выбраться, так как она не может расправить крылья. Ребята побежали домой, и мама одного из них позвонила по номеру 112.

Московские спасатели вызволили синичку, застрявшую в узкой трубе. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

На месте спасатели обнаружили, что синичка сидит глубоко в узкой трубе. С помощью сотрудницы охраны и администрации школы, оперативно давших разрешение на проведение работ, спасатели аккуратно распилили трубу, подпиравшую забор, и освободили птицу. Событие совпало с празднованием в России Синичкиного дня, 12 ноября, посвящённого заботе о зимующих птицах.

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Анатолий Цейко
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