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11 ноября, 23:10

Более тысячи музыкантов собрались в центре Мехико для рекордного выступления

Музыканты мариачи установили рекорд одновременного исполнения на Конгрессе в Мехико

В Мехико завершился первый международный Конгресс мариачи, кульминацией которого стало массовое выступление с установлением рекорда. На центральной площади столицы собрались более тысячи музыкантов, исполнивших популярные композиции мариачи, включая Cielito Lindo. Соответствующее видео появилось в соцсети X.

Музыканты мариачи установили рекорд одновременного исполнения на Конгрессе в Мехико. Видео © X / Alcaldía Cuauhtémoc

Конгресс, прошедший с 6 по 10 ноября, включал концерты и культурные мероприятия по всей Мексике, привлекая тысячи зрителей. Планируется, что он станет ежегодным, поддерживая популяризацию жанра как в стране, так и за её пределами.

Музыка мариачи, признанная ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием, остаётся важной частью мексиканской культуры и ежегодно отмечается в Международный день мариачи, 21 января.

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А ранее российский пианист завоевал серебро международного фестиваля Эмира Кустурицы. «Серебряную матрёшку» и второе место получил пианист Сергей Баженов из Омска, замкнул тройку победителей саксофонист Дмитрий Шувалов из Минска с «Бронзовой матрёшкой».

Обложка ©

X / Alcaldía Cuauhtémoc

Тимур Хингеев
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