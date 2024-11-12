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Регион
12 ноября, 00:17

Премьер Японии обвинил Россию и Китай в нарушениях воздушного пространства

Сигэру Исиба. Обложка © X / shigeruishiba

Сигэру Исиба. Обложка © X / shigeruishiba

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, вступивший в должность 103-го главы японского правительства, обвинил Россию и Китай в частых нарушениях воздушного пространства страны.

В ходе пресс-конференции в честь своего избрания Исиба заявил, что укрепление обороноспособности Японии является приоритетом его правительства, сославшись на сообщения СМИ о частых инцидентах с участием военных самолетов России и Китая.

По словам Исибы, ситуация с безопасностью вокруг Японии становится всё более напряжённой, и воздушные нарушения со стороны РФ и КНР продолжают увеличиваться. Он отметил, что эти инциденты свидетельствуют о расширении и активизации военной активности в регионе, что требует особого внимания и соответствующих мер.

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Напомним, главу Либерально-демократической партии Сигэру Исибу избрали премьером Японии 11 ноября. В ходе второго тура голосования в нижней палате парламента, которая имеет приоритет в вопросах назначения главы правительства, он получил более половины голосов депутатов.

Анатолий Цейко
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