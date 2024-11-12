«Готов противостоять угрозам»: Патрушев напомнил о возможностях Черноморского флота

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев познакомился с ходом боевого дежурства войск Черноморского флота. По его словам, российский флот боеспособен и готов противостоять вызовам и угрозам с морских направлений. Его слова приводит газета «Коммерсант».

«Я < > посетил Черноморский флот, познакомился с ходом боевого дежурства войск и сил флота и убедился в его боеспособности, готовности противостоять вызовам и угрозам с морских направлений», — подчеркнул Патрушев и добавил, что российская сторона не даст ослабить свои позиции в Чёрном море.