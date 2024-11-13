Пытались добить дронами: Российский боец рассказал, как ВСУшники травили его газом

Двое российских бойцов, которых ВСУшники травили газом в подвале, успешно вылечились и уже вернулись на свои боевые позиции. В беседе с SHOT командир штурмового взвода с позывным Таксист рассказал подробности тех страшных суток, когда они вдвоём с новобранцем отбивались от десятков украинских дронов и газовых бомб.

Бойцы ВС РФ, которых ВСУшники травили газом, вылечились и вернулись на позиции. Видео © Telegram / SHOT

Подвал частного дома в Клещеевке оставался одной из немногих проблемных точек в районе Бахмута. Засевшие там солдаты ВСУ непрерывным огнём препятствовали продвижению наших войск. Таксист лично принял решение о штурме, в помощь к нему добровольно вызвался мобилизованный. Во время операции парни уничтожили врага, однако травмы не позволили быстро покинуть позицию. Командир был ранен в ногу и смог продержаться только благодаря новобранцу: боец не растерялся и экстренно обработал рану товарища.

Тогда-то ВСУшники и начали травить российских штурмовиков газом. Фильтры у бойцов уже были на исходе, парни не были хорошо экипированы, ведь не планировали застрять на сутки. Продержаться парням помогли сослуживцы, они отправляли новые респираторы, воду и еду дронами.

Покинуть укрепление пришлось после прилёта украинского дрона-«зажигалки», его воспламеняющиеся снаряды попали в оставшийся боекомплект наших бойцов. Под взрыв собственных патронов оба штурмовика выбежали из подвала. На охоту за ними ВСУшники отправили более 10 камикадзе. Бойцов спасло устройство РЭБ в виде рюкзака, дроны просто не могли до них дотянуться.

Сотрудники «Народного фронта» помогли организовать встречу с Таксистом. Как боец рассказал SHOT, самым важным для него является то, что мобилизованный остался жив и их штурм помог нашим войскам продвинуться дальше. Сейчас солдаты прошли курс реабилитации и вернулись на свои боевые позиции.