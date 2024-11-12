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12 ноября, 01:49

В Словакии назвали условие для завершения конфликта на Украине

Newsweek: Сокращение западной помощи Киеву может приблизить завершение конфликта

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что снижение объёмов помощи Украине со стороны США и Европы может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта. В интервью RTVS он отметил, что поддержка Запада является одним из факторов, препятствующих его завершению. Об этом пишет Newsweek.

«Конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину», — заявил Фицо.

Премьер-министр подчеркнул, что сокращение помощи Украине могло бы стать «путём к решению» кризиса. Согласно изданию, его заявление отражает растущие настроения в Европе по поводу возможности пересмотра к поддержке Украины.

США на данный момент остаются крупнейшим донором Незалежной, оказывая военную и гуманитарную поддержку. Однако с избранием Дональда Трампа президентом некоторые эксперты прогнозируют возможное сокращение этой помощи. В прошлом республиканец и его соратники выражали сомнения по поводу использования американских средств для финансирования зарубежных конфликтов, в том числе на Украине.

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А ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что конфликт в Украине может завершиться в ближайшее время. Он отметил, что стране необходима качественная перестройка отношений как с Европейским Союзом, так и с Соединёнными Штатами.

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VK / Минобороны РФ

Тимур Хингеев
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