Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что снижение объёмов помощи Украине со стороны США и Европы может сыграть ключевую роль в разрешении конфликта. В интервью RTVS он отметил, что поддержка Запада является одним из факторов, препятствующих его завершению. Об этом пишет Newsweek.

«Конфликт не закончится до тех пор, пока Запад массово поддерживает Украину», — заявил Фицо.

Премьер-министр подчеркнул, что сокращение помощи Украине могло бы стать «путём к решению» кризиса. Согласно изданию, его заявление отражает растущие настроения в Европе по поводу возможности пересмотра к поддержке Украины.

США на данный момент остаются крупнейшим донором Незалежной, оказывая военную и гуманитарную поддержку. Однако с избранием Дональда Трампа президентом некоторые эксперты прогнозируют возможное сокращение этой помощи. В прошлом республиканец и его соратники выражали сомнения по поводу использования американских средств для финансирования зарубежных конфликтов, в том числе на Украине.