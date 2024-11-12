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Регион
12 ноября, 02:15

Один выстрел — три цели: Российский снайпер поразил группу противников одним попаданием

Снайпер рассказал об уничтожении группы ВСУ одним выстрелом из тяжёлой винтовки

Снайпер спецназа российской группировки «Днепр» с позывным Чёрный сообщил РИА «Новости», что одним выстрелом из тяжёлой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметров ему удалось поразить целую группу украинских военных.

«Обнаружили группу людей (солдат ВСУ — прим. Life.ru) возле машины. Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжёлого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», — рассказал он.

Военный отметил, что с начала СВО российские снайперские вооружения значительно улучшились. По его словам, новые тяжёлые винтовки позволяют поражать цели на больших дистанциях, до 2,5 километров, и показывают высокую точность даже на расстоянии 1,5 километра.

«По точности — вопросов ноль», — подчеркнул снайпер, добавив, что улучшения затронули и прицелы, и само производство оружия, что делает их работу более эффективной.

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Недавно выяснилось, что Алексей Блиновский стал снайпером. Он прошёл полный курс и отработал в паре под Красногоровкой.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / tong patong

Анатолий Цейко
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