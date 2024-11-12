Редчайшее животное попало на видео в Приморье

В Приморье удалось заснять на камеру редчайшее животное — амурского горала. Видеозаписью поделилась дирекция заповедников «Земля леопарда» в своём телеграм-канале.

«Не знаем, что принесёт нам новая неделя, но осторожно вкрадываемся в будни, как ниндзя-горал», — написали сотрудники заповедника, отсылая к скрытной натуре этого животного.

В Приморье удалось заснять на камеру редчайшее животное — амурского горала. Видео © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Амурский горал — чрезвычайно редкий представитель подсемейства козлиных, численность которого учёным точно не известна. Этот вид внесён в Международную красную книгу со статусом «Уязвимый». В России популяция этих скрытных животных состоит из небольших разрозненных групп, одна из которых обитает на территории «Земли леопарда».

Запись была сделана на горе Олений утёс, которая ранее называлась «Иман» — в переводе с азиатского «иман-ян» означает «горал», напомнили в заповеднике.