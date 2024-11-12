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Регион
12 ноября, 04:14

Редчайшее животное попало на видео в Приморье

В Приморском заповеднике засняли на видео редчайшего амурского горала

В Приморье удалось заснять на камеру редчайшее животное — амурского горала. Видеозаписью поделилась дирекция заповедников «Земля леопарда» в своём телеграм-канале.

«Не знаем, что принесёт нам новая неделя, но осторожно вкрадываемся в будни, как ниндзя-горал», — написали сотрудники заповедника, отсылая к скрытной натуре этого животного.

В Приморье удалось заснять на камеру редчайшее животное — амурского горала. Видео © Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Амурский горал — чрезвычайно редкий представитель подсемейства козлиных, численность которого учёным точно не известна. Этот вид внесён в Международную красную книгу со статусом «Уязвимый». В России популяция этих скрытных животных состоит из небольших разрозненных групп, одна из которых обитает на территории «Земли леопарда».

Запись была сделана на горе Олений утёс, которая ранее называлась «Иман» — в переводе с азиатского «иман-ян» означает «горал», напомнили в заповеднике.

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Обложка ©

Telegram / «Земля леопарда» — дирекция заповедников

Анатолий Цейко
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