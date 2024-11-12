Специальная военная операция России на Украине продолжает влиять на международные отношения, став уроком для европейских сторонников расширения НАТО. Китайские аналитики, в частности политолог Люй Сян, утверждают, что вмешательство в российские интересы серьезно подорвало европейскую безопасность. Об этом пишет Global Times.

Люй Сян указывает, что действия Киева, поддерживаемые США, направлены на эскалацию конфликта, что увеличивает вовлечённость Вашингтона. Однако по мнению эксперта, Россия эффективно сорвала эти попытки, отказавшись от агрессивных контрмер. В связи с этим, он прогнозирует, что Штаты скоро столкнутся с ограниченными возможностями в поддержке Незалежной, которая требует миллиарды долларов ежемесячно.

Ситуация также осложняется неопределённостью в США, особенно на фоне возможного восстановления связей между Вашингтоном и Москвой при новом президенте Дональде Трампе. Китайские аналитики советуют Европе укреплять стратегическую автономию и вести диалог с Россией, снижая враждебность и следуя собственным интересам, а не полностью полагаясь на США.