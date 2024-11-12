Силуанов: Россиянам не нужны доллары

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, лучше использовать рубли. Об этом он высказался в интервью проекту «ТАСС Дети» на вопрос журналиста о необходимости американской валюты.

По его уверению, лучше всего хранить сбережения в облигациях федерального займа. Для большей выгоды министр также рекомендует вступать в программу долгосрочных сбережений.

«Надёжное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил Силуанов.