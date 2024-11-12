Силуанов: Россиянам не нужны доллары
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что россиянам доллары не нужны
Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что россиянам доллары не нужны, лучше использовать рубли. Об этом он высказался в интервью проекту «ТАСС Дети» на вопрос журналиста о необходимости американской валюты.
По его уверению, лучше всего хранить сбережения в облигациях федерального займа. Для большей выгоды министр также рекомендует вступать в программу долгосрочных сбережений.
«Надёжное выгодное доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — отметил Силуанов.
А ранее Силуанов заявил, что в России могут отказаться от наличных средств. Он отметил, что сейчас в стране стараются переходить на цифровые рубли, так как использование такой валюты намного прозрачнее. Глава Минфин добавил, что уже в ближайшее время доля налички существенно сократится.
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