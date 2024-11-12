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12 ноября, 06:12

Москвичке грозит ампутация из-за жутких осложнений после увеличения груди

SHOT: У москвички сгнила пятка после увелечения груди и уменьшения живота

Наталья получила ожог третьей степени после операции по увелечению груди и уменьшению живота. Обложка © Telegram / SHOT

Наталья получила ожог третьей степени после операции по увелечению груди и уменьшению живота. Обложка © Telegram / SHOT

Жительница Москвы сделала операцию по увелечению груди и уменьшению живота и получила ожог пятки третьей степени. Женщина заплатила за хирургическое вмешательство почти полмиллиона, а теперь у неё сгнила пятка.

Данный ожог может привести к некрозу тканей, который способен затронуть кость и привести к ампутации ступни. Обложка © Telegram / SHOT

Данный ожог может привести к некрозу тканей, который способен затронуть кость и привести к ампутации ступни. Обложка © Telegram / SHOT

По данным SHOT, всё произошло с 37-летней жительницей столицы Натальей. Она решила осуществить свою мечту — сделать операцию по увеличению груди и абдоминопластику — операцию по коррекции формы живота. Самого хорошего хирурга и клинику ей посоветовала подруга. Наталья выбрала специалиста Алексея Лобова из Beauty Space Clinic.

После проведённой операции пациентка обнаржуила сильный ожог. Она попыталась встать на ноги и несмотря на обезболивающие, почувствовала острую боль в пятке и увидела на обуви кровь. По словам хирурга, во время операции произошëл ожог от одного из электродов, но в целом «ничего страшного не произошло». Через неделю пострадавшую выписали, но когда дома супруг делал ей перевязку стало понятно, что рана очень серьëзная.

Наталья сразу же обратилась в клинику и ей выписали мазь, которая не помогал. Другой доктор же сказал, что это термический ожог третьей степени и есть риски некроза тканей, который может затронуть кость и привести к ампутации ступни.

Хирург Алексей Лобов решил оплатить Наталье лечение, а вот к вопросу возмещения морального ущерба пообещал «вернуться позже». Пациентка же направила в клинику досудебную претензию на 800 тысяч рублей и ей пришëл ответ, что требования необоснованы, а саму пострадавшую обвинили в давлении и шантаже. По словам Натальи, она намерена добиваться справедливости дальше и пойдëт в суд.

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Ранее Life.ru рассказал о пациентке, которая скончалась на операционном столе во время удаления злокачественной кисты. После смерти женщины оказалсоь, что никакое хирургическое вмешательство ей не требовалось и образование не несло опасности. В этом году врач-гинеколог, проводившая операцию, получила тюремный срок и запрет на медицинскую деятельность на определённый срок.

Наталья Афонина
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